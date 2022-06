Fiscalía pedirá 15 años de cárcel para Añez, defensa presenta recurso de queja a horas de reinicio del juicio

La Paz, Bolivia

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó hoy que la Comisión de Fiscales que investiga el caso denominado “Golpe de Estado II” pedirá 15 años de cárcel para la señora Jeanine Añez por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes.

Sin embargo en Sucre la mañana de este lunes, el excandidato a la Alcaldía y exparlamentario, Horacio Poppe, se constituyó hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para presentar el recurso de queja contra de la decisión de la Comisión de Admisión que rechazó un recurso de inconstitucionalidad ofrecido por la expresidente Jeanine Áñez dentro del juicio por el caso “Golpe II”, señaló que mientras no se resuelva este recurso de queja, no se puede reinstalar la audiencia de juicio programada para las 14:00 de este lunes.

Sin embargo la fiscalía sostiene que este recurso presentado por la defensa de la señora Añez ante el Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene efecto suspensivo.

“El recurso de queja establece que el Tribunal de Garantías no hubiese dado cumplimiento a alguna sentencia constitucional y es por eso que se genera este recurso ante el TCP, pero entendemos nosotros y, como es de conocimiento público, no ha acontecido esta situación además que procesalmente no corresponde, por ello este recurso de queja no tiene un efecto suspensivo que pueda paralizar la continuación del juicio”, dijo.