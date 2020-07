Fiscalía y Gestora Pública confirman denuncia contra Arce por compra irregular de software

Cargando...

La Paz, Bolivia

La Fiscalía de La Paz admitió la denuncia contra el exministro y candidato del MAS, Luis Arce, por la compra irregular de software con un presunto daño al Estado de $us 14 millones; posteriormente, la Gestora Pública confirmó la denuncia ante el Ministerio Público y la Policía este lunes.

Esta jornada se presentó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para prestar su declaración en calidad de denunciante, el gerente general de la Gestora, Sergio Flores, quien acusa a Arce por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

"El Ministerio Público admitió la demanda y para mí la ratificación de la denuncia es la punta del novillo de otros hechos de corrupción que van a seguir cerrando y vamos a seguir transparentando", declaró Flores.

La autoridad aseveró que Arce debe ser sancionado porque en su atribución de máxima autoridad ejecutiva del directorio de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, gastó de manera discrecional los aportes de los bolivianos.

Ahora corresponde que "Arce dé la cara para que responda por los contratos irregulares, los sobreprecios y otros hechos de corrupción que causaron un daño económico al Estado de 14 millones de dólares", indicó Flores, quien además, detalló que para la adquisición del software, Arce gestionó la firma de un primer contrato, sin boleta de garantías, por un monto de $us 5 millones, de los cuales, se desembolsaron $us 3 millones, no obstante, la empresa panameña Sysde nunca entregó el bien adquirido.

Asimismo, se conoce sobre un segundo contrato, por $us 11 millones, con la empresa Heinsohn Bussiness Technology, que no era para la adquisición del software, sino, para alquilar el derecho de uso del programa.