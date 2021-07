Foto: Un médico recibe como "pago" dos gallinas por una operación de próstata

Tarija

Sucedió en la ciudad de Tarija. Donde un médico aceptó dos gallinas como “pago” por una operación de próstata a un adulto mayor de escasos recursos de Entre Ríos. Su gesto se hizo viral en las últimas horas en las redes sociales.

Se trata del doctor Álvaro Ramallo, cuyas fotos con su paciente y sus dos gallinas comenzaron a circular por las redes sociales.

Un día como hoy hace 11 años, murió mi padre lo que me recordó cómo hace 40 años en Tarija habían pacientes que te pagaban con gallinas o huevitos, o el Famoso trueque. Muy emocionado y feliz anoche este abuelito no tenía dinero para operarse de próstata a lo que respondí que lo vamos a operar por la fundación Dr José Ramallo Guillen, tal mi asombro cuando saca de regalo 2 gallinas para retribuirme la atención esto me emociono y conmovió mucho y desde el cielo querido papito sé que estás feliz de saber que he seguido tus pasos en el bienestar de esta linda gente Chapaca humilde y sencilla la más agradecida solo puedo seguir agradeciendo a Dios. Pubica en su facebook.