Gabriela Montaño se retira de la política y asegura que se mantendrá como militante

Buenos Aires, Argentina

La exministra de Salud, Gabriela Montaño, anunció este martes su retiro de la política e indicó que es momento de pasar la posta a la nueva generación del Movimiento Al Socialismo (MAS).

A través de una misiva que fue publicada en su cuenta de Twitter, la también expresidenta de la Cámara de Diputados, manifestó que en estos últimos años se han apuntalado nuevos jóvenes "que seguramente harán las cosas mejores" dentro del partido.

"Quienes me conocen cercanamente saben que nunca busqué y mucho menos disputé, como suele suceder en la política, los espacios de representante presidencial en Santa Cruz, senadora, diputada o ministra como fin personal, sino que me tocaron como herramienta de construcción colectiva. Di todo lo que se podía, pero ahora tocar pasar la posta", señala la carta publicada en su cuenta de Twitter.

“A partir de hoy (martes) he decidido priorizar a las personas que amo y que durante mucho tiempo fueron afectadas y lastimadas en el afán de atacarme a mí. Sanar heridas es un proceso y requiere la misma dedicación que servir al pueblo como autoridad. No dejo el barco en aguas tempestuosas, lo hago en tiempos de victoria popular. Tomo la mayor bocanada de aire que me sea posible del maravilloso triunfo del pueblo boliviano para sumergirme en otras aguas. Me lo debo a mí misma”, agrega.

Montaño celebró el triunfo en las urnas del binomio del MAS en los comicios y manifiesta que “en los primeros minutos del 19 de octubre viví uno de los momentos más felices de mi vida”.

Afirmó que durante varios años tuvo la oportunidad de aportar desde el Estado y ahora lo hará desde donde esté como una militante más.