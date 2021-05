Galardonan a Cecilia Bellido con el Premio Nacional Libertad de Expresión

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

En el Día del Periodista Boliviano, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, galardonó a la presentadora del programa Que No Me Pierda (QNMP), Cecilia Bellido, con el Premio Nacional Libertad de Expresión 2021, por su trayectoria y vocación en esta labor.

"No lo esperaba. Es un honor, un orgullo porque quienes entregan este premio tan hermoso son nada más y nada menos que mis colegas, son ustedes. Honrada, feliz y emocionada", expresó Bellido este lunes al equipo de Notivisión.

La reconocida conductora dijo entre lágrimas que este reconocimiento no fuera posible sin el esfuerzo de su mamá quien la acompañó desde sus inicios en el periodismo. También agradeció a su esposo, sus hijos, y a sus hermanos por acompañarla en estos más de 25 años de servicio a la ciudadanía.

"Siempre dije que no fuera Cecilia Bellido sin mi familia por detrás, mi mami, mis hermanos, hoy mi esposo, mis hijos, mis suegros. Como soy de mucha familia, ustedes también, la Red Uno es mi familia porque me ha permitido ser, expresarme, me ha respetado, me dejó ser desde reportera hasta tener un programa de opinión", aseveró Cecilia.

Por su parte el presidente de la APSC, Roberto Méndez, afirmó que la periodista y presentadora Cecilia Bellido representa a la voz de aquellas personas que no tienen voz, por los programas de opinión que dirige en La Red Uno de Bolivia y la radio, por su solidaridad.

"Eso es el periodismo que tiene esa esencia del servicio a la sociedad", dijo Méndez.