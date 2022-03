Galindo retrasa su presentación al Defensor del Pueblo para no cruzar actos con Patty

Cargando...

La activista María Galindo señaló en las últimas horas, que no se presentará esta jornada en la comisión para la postulación a Defensor del Pueblo, debido a que no quiere pulsetas, revanchismos o algún acto paralelo, al anoticiarse de que la ex diputada Lidia Patty se presentará esta jornada en dicha comisión, la activista brindó declaraciones desde la Defensoría del Pueblo.

“Me debo disculpar con los medios de comunicación y periodistas del área, que me han esperado 9:30 am, en la calle Genaro Sanjinés, donde yo anuncié que iba iniciar el acto, aquí están mis papeles para la postulación, no estoy diciendo que me voy a postular, ni estoy diciendo que no, el problema es el siguiente. Tuve que cambiar mis planes a última hora porque anoche me enteré que la compañera Lidia Patty quien tiene todo el derecho del mundo, a decidido cabalgar la misma hora que iba a iniciar mis actos”, explicó Galindo.

Cuando fue consultada sobre que día y hora se presentará a su postulación a la Defensoría del Pueblo, la líder de Mujeres Creando, no brindó mayores datos, no confirmó ni descartó esta situación.