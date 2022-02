García – Sayán: “En Bolivia la justicia está lejos de la gente”

Este martes, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, realizó la presentación de nueve conclusiones preliminares sobre la justicia en Bolivia en función a su visita al país. En su alocución señaló que la justicia está “lejos” de la población.

García-Sayán, aseveró que el 31% de los casos de feminicidio llegaron a tener una sentencia entre el 2013 y 2021.

Con relación a la situación en panópticos , señaló existe sobre población carcelaria que dobla la capacidad de los centros penitenciarios por lo que sugirió que los encarcelados deberían ser solamente las personas que ya fueron condenados o las personas que están siendo procesadas por delitos muy graves.

En referencia a los jueces, la autoridad cuestionó que existan cerca de mil jueces en todo el país, puesto que supondría una carga laboral de casi 500 casos por juez.

Respecto a los conflictos del 2019, lamentó la existencia de retardación de la justicia para las víctimas de Senkata, Sacaba y la Zona Sur.

“Si bien he notado que hay interés y empeño en darle seguimiento y promover la investigación, pasados los dos años son escasos los resultados en los procesos de investigación. Las víctimas, familiares de las víctimas y aquellos que sufrieron agresiones y fueron afectados en su integridad física, están todavía esperando por justicia y esperando por reparaciones”, aseveró.

Con relación a la elección de autoridades judiciales señaló que no cuestiona la legalidad de las autoridades designadas, peor le llamó la atención que las autoridades fueran elegidas con un bajo porcentaje de apoyo.

“La cantidad real de votos a favor de quienes hoy desempeñan funciones, cuya legalidad no cuestiono, fue de una porción del electorado que no es mayoritaria y que da muchas dudas sobre si este camino no debe merecer algunos ajustes y algunas revisiones”, señaló.