Gary Gallardo desapareció en La Paz y apareció en Colombia; habría perdido la memoria

La Paz

Nadia Vallejos esposa del hombre reportado como desaparecido, pidió ayuda a las autoridades para gestionar el retorno de su esposo al país. Gary se encuentra desaparecido hace más de un mes, se comunicó presuntamente con su esposa desde Colombia, asegurando haber perdido la memoria.

El hombre trabaja desde hace 26 años en la Caja Nacional de Salud (CNS), su familia y compañeros de trabajo con fotos en mano, pegaron la fotografía de Gary Miguel Gallardo Gamarra, pidiendo datos de su paradero.

“En la última comunicación me dijo que estaba ingresando a Cali, entonces yo pido por favor a todas las autoridades a que me ayuden, me dijo que está viniendo a pie, porque no tiene dinero, ni nada y que unas personas lo estaban ayudando a regresar a Bolivia”, aseveró Vallejos.