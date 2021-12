George Clooney rechaza 35 millones de dólares por un trabajo de un día

Cargando...

El actor, director, productor y guionista estadounidense George Clooney, confesó que rechazó una oferta de trabajo por la que habría cobrado USD 35 millones. Su participación, además, requería tan solo una jornada de rodaje pero el artista, que este verano cumplió 60 años, la sopesó y finalmente dijo que no.

Así de sincero se mostró el protagonista de ‘Ocean’s Eleven’ en una entrevista con el diario británico The Guardian donde confesó que tiene “suficiente dinero” como para vivir sin trabajar. Eso le ha hecho ser muy selectivo con los proyectos en los que se involucra.

“Me ofrecieron 35 millones de dólares por trabajar durante un día en un anuncio para una aerolínea, pero hablé con Amal (su esposa) sobre ello y ambos decidimos que no valía la pena”, admitió.

Y es que la prioridad de la estrella de Hollywood en estos momentos de su vida es pasar tiempo de calidad junto a su esposa, Amal Alamuddin, y sus gemelos de cuatro años. Ese es uno de los motivos principales por los que ya no actúa con tanta frecuencia como antes. No obstante, Clooney también dejó caer los papeles que le ofrecen no le acaban de motivar.

“En general, ya no hay tan buenos papeles, y, la verdad, no necesito actuar”, admitió haciendo referencia a que su cuenta bancaria tiene la solidez suficiente como para no volver a ponerse nunca más ante una cámara. Esta decisión ha sido algo consensuada entre Clooney y su pareja.

“Mi mujer y yo tuvimos esta conversación cuando cumplí 60 el verano pasado. Le dije ‘Aún puedo moverme bastante bien y los dos amamos lo que hacemos. Pero tenemos que asegurarnos de que no llenamos nuestras agendas de forma absurda’. Esto es así para asegurarnos de que vivimos nuestras vidas”, argumentó el actor.

Al parecer, y según lo que deja saber en diversas de sus intervenciones en medios, George Clooney es consciente del paso del tiempo y por eso no quiere forzar la máquina sino llevar un ritmo de vida más tranquilo. “Tuve esta discusión con Amal el otro día porque he llegado a los 60. Mira, tenemos que replantearnos cómo estamos llevando nuestras vidas”, explicó en el podcast WTF with Marc Maron.

“Estamos trabajando mucho, ambos. Ella está trabajando una barbaridad. Tal y como digo, eso no quiere decir que no hacemos un trabajo porque tenemos otro que hacer. Si no tienes trabajo, estás muerto. También tenemos que asegurarnos de que no pasamos demasiado tiempo delante del ordenador o yendo a las localizaciones”, comentó, a la vez que añadió que se siente “sano” con los 60 recién cumplidos.