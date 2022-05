Gobierno descarta “crisis alimentaria” y pide a empresarios no cometer agio

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En una conferencia de prensa conjunta, brindada este día jueves, autoridades de Gobierno nuevamente aseguraron que se está cumpliendo con el abastecimiento del maíz a productores por lo que descartan que exista una “crisis alimentaria”.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) tiene previsto acopiar 100 mil toneladas de maíz y que actualmente se está vendiendo el quintal de este grano en 65 bolivianos a los productores.

“Queremos desmentir que faltaría maíz como están aseverando algunos sectores. Pedimos no especular, no cometer agio, no ocultar el producto. Quieren afectar el acceso a la alimentación del pueblo boliviano”, declaró la autoridad.

También informó que de manera mensual se estableció entregar 58 toneladas de maíz al sector avícola y 45 toneladas al sector porcinocultor. Además de que se inició con la siembra del grano en la zona de la chiquitanía.

Cargando...

Por su parte el viceministro de defensa al consumidor, Jorge Silva, brindó un informe sobre los operativos de control que se realizaron en diferentes centros de abasto de Santa Cruz y La Paz.

“Existe abastecimiento de carne de pollo y cerdo. Hubo un decremento de Bs.1 en el precio de estos productos y se pudo evidenciar de que el alza vendría desde los intermediadores”, afirmó Silva.

Se tiene previsto realizar operativos conjuntos entre Bolivia y Perú, para evitar la salida de productos nacionales

Adicionalmente se informó, que 330 granjas avícolas (56%) y 93 granjas del sector porcinocultor (84%) ya fueron abastecidas con maíz por parte de Emapa en Santa Cruz.