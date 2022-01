Gobierno entrega equipos de terapia intensiva para adultos y niños en la lucha contra la pandemia

Cargando...

Bolivia

Este lunes 17 de enero, el presidente Luis Arce entregó un lote de 49 unidades de terapia intensiva para pacientes adultos y niños en estado crítico, que servirán para la atención de emergencias en el marco de la lucha contra el Covid-19. La máxima autoridad exhortó a la población que aún no se vacunó, que lo haga para evitar utilizar estos equipos que van destinados a una mejor atención de la población que se vea afectada por la enfermedad.

“El pueblo boliviano merece lo mejor, merece los mejores equipos para atender la salud, y estos equipos fueron recomendados por las instituciones, por los organismos, por las entidades adecuadas para poder recomendar la compra de estos equipamientos”, dijo, en un acto público.

El Jefe de Estado detalló que los equipos serán distribuidos entre los principales nosocomios del territorio nacional.

Dijo que el Gobierno continuará con las tareas para preservar la salud, porque es uno de los elementos centrales para la “vida cotidiana de bolivianas y bolivianos”.

Cargando...

“Sin salud no hay economía, sin salud no hay educación, sin salud no hay transporte, sin salud no hay ninguna de las actividades. Por lo tanto, el énfasis que le estamos dando en esta gestión de lucha contra la pandemia es dotar de todo lo que podamos, de todo lo que esté en nuestras manos, para mejorar la calidad de atención a tantos bolivianos y bolivianas que están afectados por esta pandemia”, recalcó.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, explicó que cada una de las unidades de terapia intensiva consta de una cama eléctrica, un colchón, un panel de control y un sistema de traslado especiales para pacientes críticos.

Además, detalló que el equipamiento está acompañado por ventiladores “Hamilton”, que están diseñados para funcionar por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar.

“Este ventilador posee un sistema de inteligencia artificial que asiste al médico y en ausencia de éste asiste también al paciente en casos urgentes. Es de fácil manipulación. Estos equipos son compactos y tienen una independencia de suministro de aire que permiten una máxima movilidad en todo el hospital, con un control automatizado de la ventilación y la oxigenación del paciente”, destacó.

Cargando...

El titular de Salud y Deportes manifestó que entre los equipos de las unidades de terapia intensiva se cuenta también con cinco bombas de infusión volumétrica de alta gama, por unidad, para inyectar medicamentos con precisión, además de desfibriladores en casos de emergencias por paros cardiorespiratorios, aspiradores de secreciones, carros de medicamentos y monitores multiparamétricos.