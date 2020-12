Gobierno perdona multas y devuelve vehículos retenidos durante la cuarentena

Cargando...

En horas recientes, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, informó que en la ciudad de Cobija, Pando, se comenzó la devolución de vehículos retenidos durante la cuarentena por la pandemia del Covid-19.



"El 3 de diciembre nos constituimos en la ciudad de Cobija y preguntamos al comandante departamental (Abel Claros) por qué había más de 200 motocicletas, incluso (el comandante) me comentó que las multas superaban el valor de las motos", señaló la autoridad.



Al respecto, la instrucción del presidente Luis Arce fue elaborar un decreto supremo para devolver todas las motocicletas y vehículos decomisados en el periodo de cuarentena total instaurada por el régimen de Áñez. "Creemos que el Gobierno nacional debe luchar contra el COVID-19 y no contra el pueblo boliviano", dijo el Ministro de Gobierno.



El Decreto Supremo 4419 "tiene por objeto disponer la baja en los registros de infracciones y multas, de los vehículos cuyos conductores fueron sancionados en el marco de los Decretos Supremos N° 4199, de 21 de marzo de 2020 y N° 4200, de 25 de marzo de 2020, a fin de coadyuvar a las familias bolivianas que debido a la desproporcionalidad de las sanciones y la falta de ingresos a causa del COVID-19, no pudieron cubrir las multas hasta la fecha".



Cabe recordar, que durante el gobierno de Jeanine Áñez se aprobó el Decreto 4200 ,que estableció multas de Bs 1.500 para vehículos de dos ruedas y Bs 2.000 para vehículos de cuatro ruedas.



La devolución de los vehículos se realiza en los nueve departamentos, y empezó con Beni y Pando, donde había una mayor cantidad de movilidades secuestradas.



Los propietarios no necesitan realizar mayores trámites para la devolución de su automóvil o motocicleta, más que presentar la boleta del secuestro de su vehículo y un documento que demuestra su propiedad.