Golpe de Estado I: Lidia Patty pedirá al Ministerio Público informe de ‘amenazas’ a fiscales

Bolivia

Lidia Patty, exlegisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunciante en el caso Golpe de Estado I, solicitó un informe de las amenazas que supuestamente recibieron los fiscales que debían tomar la declaración del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Cabe recordar que, una comisión de fiscales llegó de La Paz a Santa Cruz para tomar la declaración de Camacho en la audiencia que estaba prevista para las 10:00 del pasado 12 de julio, la cual quedó suspendida por supuestas amenazas de muerte contra los funcionarios del Ministerio Público.

“Dicen que fueron amenazados, ¿por qué no hacen constar a qué hora y cuándo han sido amenazados?, que se investigue, no hacen constar. Vamos a pedir con un memorial explicaciones, vamos a pedir que citen, no podemos quedarnos así”, afirmó el martes la exdiputada durante una entrevista con un medio radial.