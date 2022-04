Golpearon y acuchillaron a ciclista para robarle su medio de transporte

Cochabamba, Bolivia

Delincuentes asaltaron a un ciclista y le robaron su bicicleta, lo atacaron con piedras y un cuchillo. El hecho ocurrió el domingo en la madrugada en la ciclovía del Cristo de la Concordia. El hombre tiene los ojos en tinta y cortes en sus manos.

Todo esto a pesar de que la Policía y Seguridad Ciudadana de la Alcaldía redoblan esfuerzos para brindar seguridad ciudadana en el sector.

"El domingo por la mañana, entre 6:30 a 6:40, dos delincuentes aparecieron armados con cuchillos y me quitaron mi bici, querían quitarme mi billetera y yo me resistí. Me lastimaron", contó Pedro, víctima del robo.

Le golpearon en la cara con una piedra, le cortaron las manos con un cuchillo y le quitaron el único medio de transporte del que dispone para ir al trabajo.

"Me golpearon con piedra en mi cabeza, me lanzaron la piedra, por eso todo está roto. Me cortaron la mano, me clavaron, me cortaron el dedo. Estoy totalmente lastimado. No puedo trabajar. Me dieron una semana de baja, eso no se cuenta en mi trabajo y tengo problemas. Necesito urgente trabajar, sino ¿con qué voy a vivir?", lamentó el hombre.