Golpeó brutalmente a su hija de 6 años porque se portó “rebelde”

Cochabamba, Bolivia

Una niña de 6 años fue cruelmente agredida por su padre, tiene hematomas por todo el cuerpo. El progenitor justificó el “castigo” indicando que la niña se porta muy ‘rebelde’ y no hace caso.

Producto de este hecho tiene 12 días de impedimento físico, la denuncia fue presentada por la madre, que también es víctima de constante violencia por parte de su pareja, pero nunca denunció el hecho.

“Gracias a Dios la madre se ha decidido realizar la denuncia, porque esta llegó a naturalizar la violencia, debido a que presenta dependencia económica y emocional (…) Por toda esta situación la niña no tiene una relación filial con el padre y madre”, señaló la jefa del Servicio Legal Integral Municipal de (SLIM), Tatiana Herrera.

El caso ocurrió el fin de semana en la zona de Villa México, la pequeña víctima de agresión fue trasladada hasta un centro de acogida junto a sus dos hermanitos menores de 2 y 3 años.

Al escuchar este tipo de casos la situación indigna a más de uno, pero es cierto que el principal motivo para no denunciar se encuentra fundamentalmente en el interior de la propia mujer. No es sólo miedo al agresor, es al qué dirán, a perder a sus hijos, a no saber cómo sobrevivir cuando se acabe la relación, “miedo” en su más pura esencia.

Es en estos casos que se requiere ayuda de los profesionales, que le permitan superar los miedos que la atan a su maltratador.