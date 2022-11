Golpeó con un ladrillo y quemó vivo a su perro en un horno artesanal

Tarija, Bolivia

Juan P.O., fue aprehendido ayer, lunes 28 de noviembre, tras ser denunciado a la Policía por sus vecinos luego de que quemó vivo a su perro en un horno artesanal. El atroz hecho se registró el pasado sábado 26, en un domicilio en calle Ballivián, en la ciudad de Yacuiba.

“Ante la denuncia, efectivos policiales acudieron a la escena del crimen y encontraron en el horno restos calcinados del can, tras ser interrogado el sindicado confesó el delito y afirmó que el animal estaba vivo cuando fue arrojado a las llamas. No obstante, no declaró nada sobre los motivos que lo llevaron a cometer esta acción”, aseveró el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Raúl Castro Ortiz.