Granizada daña cultivos frutales en Arbieto y Tarata

Cochabamba, Bolivia

La granizada registrada el sábado pasado por la tarde y que duró aproximadamente una hora, afectó cultivos de plantas frutales en diversas comunidades del municipio de Tarata. Las pérdidas son cuantiosas ya que estaban a punto de ser cosechados. Los productores piden ayuda de las autoridades.

En Tarata, debido a la fuerza de la granizada, los duraznos terminaron en el piso.

"Los duraznos se dañaron, las plantas. Estaban recogiendo el sábado, pero empezó a llover y ahora está en el piso. Ahora ya no sirve, ya no pagan el precio como recién recogido", lamentó una productora y agregó que solicitaron apoyo económico para comprar fertilizantes, pero no pudieron conseguirlo.