Gremiales anuncian marchas en rechazo al  proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas

En las últimas horas, gremiales expresaron su rechazo al proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y anuncian marchas para la próxima semana.

“Pedirle al Presidente su no promulgación, porque en ninguna de las dos cámaras se ha consultado con la gente (…). Ojalá que (el presidente) lo anule, porque si no va a tener problemas. Si lo anula, no somos locos para estar en las calles”, aseveró el dirigente del sector, Francisco Figueroa.