“Grité por ayuda y nadie salió”: Asaltaron a madre e hija con arma de fuego en Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

El hecho ocurrió durante el fin de semana en el barrio Juan Pablo Segundo de Satelite Norte en el municipio de Warnes.

La mujer junto a su hija de 14 años, habían salido de realizar un trabajo de decoración por la zona, intentaban llegar al mercado para hacer algunas compras, pero fueron interceptadas por una motocicleta de color negro.

Según el relato de la madre, dos personas iban a bordo de la moto y uno de ellos saltó y la golpeó para que cayera al piso, sin embargo, ella no soltaba su cartera.

“Cuando salimos ahí aparecieron estos dos señores en moto, tenían tatuajes y de un manaso me tumbaron al piso, me patearon me agarraron del cabello y me dijo que si no le daba mi cartera iban a matar a mi hija y le apuntaron con el arma”, relató a Notivisión la mujer víctima.