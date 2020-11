Grupo de K-Pop BTS marca el año de la pandemia con álbum "BE" y sencillo "Life Goes On"

Cargando...

La megabanda surcoreana BTS lanzó el viernes su último álbum "BE" y tocará su nuevo sencillo "Life Goes On" de manera remota para los American Music Awards el domingo, dijo el sello musical del grupo.

La banda de siete miembros está a la vanguardia de la música pop surcoreana y ha ayudado a construir una base mundial de fans del K-pop desde su debut en 2013.

Este año, BTS logró su primer número uno en las listas de Billboard en Estados Unidos con el sencillo "Dynamite", que también está entre los ocho temas del nuevo álbum.

El líder del grupo y rapero RM dijo que el próximo objetivo de la banda era ser nominado a un premio Grammy. Las nominaciones se anunciarán el 24 de noviembre.

"Estamos nerviosos, pero esperando la nominación", dijo RM en una conferencia de prensa.

Jin, uno de los cantantes principales, dijo que el álbum "BE" reflejaba un año que ha sido a la vez trágico y afortunado para la banda, describiendo el éxito de "Dynamite" en Estados Unidos como "más allá de nuestras expectativas".

SUGA, otro rapero de la banda, no pudo asistir a la conferencia de prensa ya que recientemente se sometió a una cirugía de hombro.

La compañía Big Hit Entertainment dijo que no estaba segura si la presentación de BTS de "Life Goes On" para los American Music Awards sería en vivo o pregrabada.

BTS tocará en vivo en Corea del Sur el 31 de diciembre, su primer concierto desde que debió cancelar una gira mundial en abril debido a la pandemia.

Jin, el mayor de la banda de 27 años, debe inscribirse en el servicio militar obligatorio a fines del próximo año, y dijo que todos los miembros del grupo tenían la intención de hacerlo.