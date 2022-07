Guardias municipales usan sierra mecánica para remolcar una motocicleta, ocurrió en La Paz (VIDEO)

La Paz

El hecho se suscitó en la zona San Pedro de la ciudad de La Paz, según refiere Álvaro Valero el propietario, su motocicleta estaba estacionada con un seguro antirrobos, en la puerta de su casa.

Al salir de su domicilio el dueño de la moto no la encontró, solo halló un aviso, donde decía que esta fue remolcada.

“Deje mi moto estacionada en la puerta de mi casa, porque lastimosamente no me alcanza para el garaje, me avisaron que mi moto estaba engrampada, no tenía dinero para ir a pagar en ese momento. Al inquilino le dicen tiene que pagar porque si no lo vamos a remolcar, en ese momento no podía hacer nada más, porque no me alcanza el dinero”, aseveró el propietario.