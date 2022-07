Gustavo Torrico: El paro del lunes en Santa Cruz “no va a sacar nada, deberían recapacitar”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El paro del lunes en Santa Cruz exigiendo Censo este 2022 “no va a sacar nada, nada, deberían recapacitar”, “yo más bien decía al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, porque no arma una ‘churrasqueada’ e invita a los 8 gobernadores y los convence para que cambien la fecha del Censo, puesto que es con ellos con quien tiene que hablar, pero él no haba con nadie, solo gruñe” manifestó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico.

Cabe recordar que, Camacho señaló que “si hasta el viernes (hoy, 22 de julio), no tenemos una respuesta al diálogo con el presidente Luis Arce, donde explique las razones técnicas que llevaron a aplazar el censo hasta el 2024”, el próximo lunes, 25 de julio, habrá un paro de 24 horas en Santa Cruz.

“Si es posible que nos lo demuestren técnicamente para que nosotros podamos entender cuál es el problema y sobre esa explicación cuándo se puede llevar, pero no el 2024”, advirtió el gobernador cruceño.

Recordemos que, en una reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), donde participaron ocho de los nueve gobernadores y representaciones ediles, se acordó aplazar el Censo, que fue materializado por un decreto. No acudió Camacho argumentando la convocatoria fiscal a una declaración por el caso Golpe de Estado I, que fue suspendida.

Autoridades de más de 30 municipios cruceños rechazaron acatar el paro del lunes, mientras que, el Comité Pro Santa Cruz afirmó ayer, jueves 21 que se sumará al paro exigiendo el Censo.