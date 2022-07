Hallan el cuerpo de un hombre sin vida en una poza en el Plan 3.000

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizó el levantamiento legal del cuerpo de un hombre sin vida hallado en una poza en el barrio Santa Clara en la zona del Plan 3.000, en Santa Cruz.

El cuerpo sería de una persona de sexo masculino, el cual fue hallado la tarde del miércoles, 20 de julio, dentro de una poza cercana al exvertedero de Normandía, según la información preliminar.

No obstante, el fallecido no tenía en su poder ninguna identificación. De acuerdo con el relato de los vivientes de la zona, señalaron que no conocen al ahora occiso.

Personal de Homicidios de la Felcc traslado el cuerpo hasta la morgue municipal de la Pampa de la Isla de la capital cruceña, donde se le realizará la autopsia legal y determinar las causas de su deceso.



En tanto, se espera que sus familiares puedan llegar para reconocer e identificar el cuerpo.