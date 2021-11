Hallan retroexcavadora robada en El Alto habría sido desmantelada

Con ayuda de los vecinos lograron hallar la maquinaría, reportada como robada el pasado 20 de noviembre, en la zona 6 de marzo de El Alto. La encontraron desmantelada, la misma se estaba en un domicilio en la calle San José, zona San Antonio cerca de Viacha.

Tras el hallazgo la policía aprehendió al presunto ladrón, algunas personas impedían el paso de los efectivos, ya que pedían que no se lleven al sindicado.

El dueño de la retroexcavadora se echó en la llanta derecha de la patrulla, para evitar que se lleven al presunto ladrón, ya que quería la devolución inmediata del motorizado.

“La policía no nos quería colaborar, nosotros vinimos con mucha gente nos movilizamos con el sindicato, no me voy a mover hasta que me devuelvan esa retroexcavadora, no voy a permitir que lo dejen así, queremos que devuelva, así como fácil lo desarmaron, queremos que lo armen”, manifestó el dueño del vehículo.