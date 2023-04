Hombre de 76 años habría caído desde el tercer piso del hospital Viedma, un día antes fue operado

Cochabamba, Bolivia

En Cochabamba, investigan la muerte de un hombre de 76 años que habría caído del tercer piso del hospital Viedma, la madrugada de este sábado. El fallecido era un paciente que se recuperaba de una operación urológica realizada el día anterior.

La familia no cree que se pueda tratar de un accidente, ellos están indignados con este hecho, pues aseguran que el hombre estaba sano y de buen humor.

"No puede ser ¿por qué? Ayer nos encontramos con mi esposo, estaba riendo. ¿Ahora por qué ha fallecido? Dice que ayer entró a operación a las 4 de la tarde y le hemos esperado porque yo quería verle a mi esposo", afirmó la ahora viuda.

Los familiares estaban en el hospital esperando el alta, sin embargo, recibieron la noticia de su muerte.

"Recibí la noticia esta mañana, que había fallecido. No puede ser. Estaba riendo, estaba sano. Entonces yo pienso que me lo han envenado aquí", agregó la viuda.

La última vez lo vieron completamente consciente y estable. Fue internado el pasado lunes y el viernes se le practicó una operación de próstata.

"Supuestamente se ha caído y no creemos porque ayer entró a operación. Lo más extraño es que cuando se ha caído no han llamado a la policía, no han reportado. Esta mañana el asesor jurídico nos informa que mi papá se ha caído en el tercer piso", comentó el hijo.