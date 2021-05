Hombre descuartiza a su esposa y tira el cuerpo poco a poco

En Surco (Perú) un hombre un hombre descuartizo a su esposa y fue tirando las partes del cuerpo poco a poco. Los restos de la mujer eran guardados en un refrigerador.

El sujeto llevó con engaños a su esposa a la casa de sus padres donde discutieron y después la mató.

“Yo en un descuido la agarró del cuello por atrás y de allí no me acuerdo, no sé si la he golpeado, no sé cómo la tiré al piso”, aseveró el autor del crimen.