Hombre enamora y estafa a más de 35 mujeres con las que salía al mismo tiempo

En Japón un hombre decidió enamorar, engañar y estafar a 35 mujeres con las que enamoraba al mismo tiempo con el objetivo de recibir regalos en su cumpleaños, aunque el día fuera distinto para cada pareja.

Takashi Miyagawa, de 39 años de edad, se dedicaba a vender purificadores de agua y este negocio era aprovechado por el hombre para ofrecer otros productos a diferentes mujeres.

Tras conocerlas ofreciéndoles productos nuevos comenzaba a enamorarlas y así iniciaba una relación sentimental con ellas. Con mentiras prometía a cada una de ellas que en un futuro se casarían.

“Sólo lo había visto dos veces y me besó. Le dije: 'No quiero hacer eso a menos que sea con la persona con la que salga (...), sea alguien con quien pueda estar realmente en el futuro', y él me contestó: 'Yo también quiero algo serio. Voy a estar contigo el resto de mi vida'”, contó una de las mujeres engañadas.