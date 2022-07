Hombre muere tras ser asaltado y golpeado después de asistir a una fiesta en El Alto

El Alto

El cuñado de la víctima, Giovanni Alave, manifestó este lunes que el hecho se suscitó el pasado fin de semana en el distrito 4 de la ciudad de El Alto, su familiar un hombre de 32 años fue hallado en plena vía pública inconsciente, tenía indicios de haber sido asaltado, presentaba algunos golpes en la cabeza y el cuerpo.

Posteriormente el sujeto fue auxiliado y trasladado a la Clínica Litoral, donde finalmente perdió la vida.

Según el familiar del fallecido, la víctima habría asistido a un acontecimiento social y consumido bebidas alcohólicas, llamó a casa y dijo que estaba por llegar.

“Estaba con su billetera, pero no estaba el dinero, ni tampoco el celular. Dejó a tres niños en orfandad, estamos pidiendo justicia, no nos quieren dar información, no sabemos a qué EPI lo llevaron”, aseveró Alave.