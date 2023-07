Hombre pierde media pierna tras accidente de moto en la carretera al norte

Santa Cruz, Bolivia

La madrugada de este domingo, se registró un grave accidente de tránsito en la carretera al norte. Dos jóvenes iban a bordo de una motocicleta y, aparentemente, chocaron contra los separadores centrales de la vía.

Uno resultó con la pierna izquierda cercenada, la mitad de la extremidad quedó en medio de la carretera Santa Cruz – Warnes y el herido se estaba desangrando.

Equipos de emergencia llegaron al lugar para atenderlos. Vieron que el joven, aunque había perdido mucha sangre, aún respiraba. También notaron que tenía la manilla de una discoteca en la mano derecha, según videos difundidos a través de redes sociales.

Los jóvenes fueron identificados como Rolando Escoja Apaza y Teófilo Salazar Maldonado. El informe de Tránsito indica que a la altura del kilómetro 12 de la carretera al norte, el conductor perdió el control de su motocicleta, llegando a chocar al separador de las vías en la jardinera central y, por la fricción, mutiló su pierna izquierda.

El herido de gravedad fue evacuado hasta una clínica en Satélite Norte, mientras que su acompañante a la capital cruceña. Escoja se encuentra con diagnóstico reservado debido a la lesión que comprometió su pierna.

Sus familiares llegaron al lugar y esperan la recuperación del joven, que está con diagnóstico reservado. Además, les informaron que el cercenamiento es irreversible, su estado de salud es crítico.

"Los doctores me han indicado que está muy mal, que está inconsciente y no habla nada. El accidente pasó por aquí, en la mañanita. Me llegó de sorpresa, yo no sabía, recién acabo de llegar a Satélite y he entrado a ver, conversar con los doctores. Está inconsciente mi hermano, ha llegado sin pierna, no tiene pierna, ya no se puede recuperar, su pierna está en la morgue", contó el hermano de Escoja.