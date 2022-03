Hombre que mató a su hija pretendería quedar libre

En la ciudad de La Paz, una mujer que fue violada por su pareja y perdió a su hija en manos de este denunció que el sujeto pretende salir en libertad. Según la víctima, el hombre está haciendo uso de testigos falsos para lograr salir de la cárcel de Chonchocoro donde se encuentra actualmente.

“Pido justicia, no han dictado nada, ni sentencia, el fiscal se ha defendido de él, ya no sé qué hacer, tiene que haber justicia para mi hijita (…) tenía que estar en Chonchocoro, pero está en San Pedro y ahora quieren sacarlo, testigos falsos se ha conseguido”, señaló la mujer con lágrimas en los ojos y muy congojada.

En el mes de abril del pasado año, el sujeto mató a su hija de siete meses después de reclamarle a su pareja, encontraba en labores de cosecha, el por qué no contestaba el celular.

“Yo fui al cerro a cosechar papa y el tipo aparece, tampoco estamos peleados, viene, me habla y de repente sacó a mi wawa del aguayo, después él se corrió unos 400 metros y a mi wawa inconsciente la he encontrado, yo no sabía qué hacer y después me ha violado”, puntualizó.