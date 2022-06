Hospitales de Santa Cruz en crisis por la falta de ítems, insumos y equipamiento

Cargando...

Los hospitales públicos de la capital cruceña se encuentran en emergencia ante la falta de ítems, insumos y equipamiento para brindar atención a los pacientes.

“Lamentablemente el Ministerio de Salud no está trabajando como debería, no hay personal para que atienda a la población que tiene cáncer” reclamó una madre del Hospital Oncológico.

Con huelgas, bloqueos y paros, los profesionales en salud buscan hacerse escuchar por las autoridades nacionales para que atiendan sus demandas.

Tal es el caso de los trabajadores del hospital San Juan de Dios, quienes aseguran que el nosocomio se está cayendo a pedazos. “No sé que se están haciendo los recursos del Hospital, hay maquinas que producen ingresos que no sabemos dónde se van porque no nos compran nada, no tenemos barbijos, no tenemos guantes quirúrgicos”.

El pasado mes de mayo, el Ministerio de Salud envió una nota a la Gobernación cruceña, en la cual indicaba que se iban a retirar los equipos médicos donados por el gobierno de Japón y que fueron instalados en el Hospital Japonés.

Ante esta situación los galenos de este nosocomio pidieron que no se muevan estos equipos pues estaban siendo empleados para la atención de pacientes en terapia intensiva.

La población es la más afectada por la crisis que se vive en los hospitales, día a día deben dormir en las afueras de los nosocomios para poder obtener una ficha e incluso comprar sus medicamentos e insumos para poder ser atendidos. "Aurita estamos con mi sobrino mal y estamos a vuelta, no hay espacio" reclama una ciudadana.

Médicos reclaman por la falta de espacio y personal."72 profesionales quedaron sin contrato, no podemos recibir pacientes por la falta de recursos humanos, no hay quien los atienda" reclamó un galeno del Hospital de Niños.

Los esfuerzos del Ministerio de Salud parecen no ser suficientes para erradicar la crisis hospitalaria que cada día se agudiza más en la capital cruceña.