Identifican al hombre asesinado en Ciudadela Ferroviaria; deja tres niños en orfandad

La Paz

El pasado lunes, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 25 años, según la policía la víctima habría fallecido tras ser apuñalado, el hecho ocurrió en la zona Ciudadela Ferroviaria de la ciudad de La Paz.

Según su esposa, la víctima salió a cobrar a su padre una deuda sobre un trabajo que realizó de albañil, al retornar a su casa habría sido interceptado por una pandilla.

“El domingo ya no volvió, el salió a las 10 de la mañana, tenía que ir a cobrar donde su papá no teníamos dinero, me dicen que le hicieron tomar”, manifestó la esposa de la víctima.