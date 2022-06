Identifican como Cristina Bejarano a la mujer que cayó del piso 12 de un condominio

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La Policía investiga la muerte de una mujer que cayó del piso 12 de un condominio ubicado en el barrio Sirari, zona Equipetrol de la capital cruceña. El trágico hecho se registró a las 21:00 del martes, 14 de junio. Entre las hipótesis sobre las causas del fallecimiento está la de homicidio.

Según el relato de los vecinos, la ahora occisa, era una reciente inquilina en el lugar. Cámaras de seguridad registraron el ingreso de la mujer sin ninguna compañía a las 18:30. Se espera que en las próximas horas un reporte oficial por parte de la Policía y la Fiscalía.

"No se observa ningún tipo de hemorragia o de sangrado en alguna parte del cuerpo", dijo el paramédico, Juan Carlos Cora, en contacto con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia.

Personal de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegó al condominio para recolectar pruebas en la zona donde se halló el cadáver de esta mujer que yacía sin vida en el garaje.

posteriormente trasladaron el cadáver a la morgue municipal de la Pampa de la Isla, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para que se le practique la autopsia de ley.

La Policía busca determinar si se trata de un homicidio o un suicidio.