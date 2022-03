IDIF agilizará estudio de ADN; en 10 días se conocerá si la bebé abandonada en Santa Cruz es Daylin

Cargando...

Chuquisaca

La directora de la Unidad Especializada de Delitos en Razón de Género y Juvenil de la Fiscalía General del Estado, Daniela Cáceres, informó este jueves que, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa instruyó agilizar la prueba de ADN, en un plazo máximo de 10 días, para determinar si la bebé abandonada en un micro en el departamento de Santa Cruz, sería la bebé raptada Daylin.

“El Ministerio Público ha dispuesto, por el principio de unidad, la colaboración de los fiscales de la ciudad de Santa Cruz a efectos que puedan realizar todas las actuaciones rápidas oportunas y de manera diligente para que hoy se proceda a tomar las muestras de la bebé encontrada y realizar las pericias correspondientes para poder obtener un resultado pronto y oportuno para determinar si se trata de la bebé Daylin”, manifestó Cáceres.

La autoridad afirmó, que se trasladó al departamento de Santa Cruz, al padre de la bebé Daylin raptada el mes de diciembre de 2021 en La Paz, con el fin de que puedan reconocer rasgos de la menor, además de realizarse las pruebas de ADN, para descartar o confirmar si se trataría de su hija.

Agregó que para todo este movimiento dentro de la investigación del caso la Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público realiza el acompañamiento, seguimiento y contención de los padres de Daylin, para que se lleve adelante las actuaciones procesarles.

Señaló, que el IDIF, ya cuenta con la muestra de los padres que facilitará que el resultado de ADN sea dado a conocer en 10 días.

Por su parte, la perito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) Elizabeth Alcalá, afirmó que el procedimiento de la toma de muestra de sangre se realiza por punción dactilar, siendo un procedimiento no invasivo que no causará daños a la menor. Las muestras recabadas, serán enviadas al laboratorio del IDIF en La Paz, bajo custodia y así tener certeza de que se trata o no de Daylin.

Según refiere la perito del IDIF, la prueba genética mediante ADN, es el único mecanismo seguro y que tiene un 99.99% para la identificación de individuos. En Bolivia este resultado se conoce en un tiempo de 60 a 90 días, en este caso, el resultado se tendrá en 10 días debido a la delicada situación al tratarse de una menor abandonada.

En tanto, los padres de la bebé Daylin Wilfredo Cunurana y Gregoria Bautista están a la espera de poder conocer los resultados con la esperanza de que la menor abandonada en Santa Cruz sea su hija. Daylin fue raptada el mes de diciembre de 2021, en inmediaciones de la zona Max Paredes de la ciudad de La Paz, se conoce que una mujer llamada Camila alias 'La China' la habría raptado, hasta el momento se desconoce el paradero de la menor y la raptora.