Iglesia exhorta a respetar los acuerdos entre la OEA y la auditoría electoral

Chuquisaca, Bolivia

El presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Monseñor Ricardo Centellas, exhortó este miércoles a que se respeten los acuerdos iniciales que hizo el país con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el carácter vinculante de la auditoria electoral de 2019.

El pasado lunes, la Fiscalía afirmó que el informe de la OEA sobre las elecciones de 2019 no es vinculante, a pesar de que el Estado boliviano firmó un convenio que ratifica esa cualidad.

Centellas recordó, no sólo como Iglesia sino también como boliviano, que la solicitud para el trabajo de la OEA en 2019 tenía claro que la auditoría debía ser vinculante. Alertó que incumplir ese acuerdo con el organismo haría que Bolivia no quede bien al respecto.

“Entonces, expresar que ahora no es vinculante es una contradicción y esperemos que eso no sea oficial, porque ante las instituciones internacionales creo que Bolivia no queda bien. Me parece que hay que respetar los acuerdos iniciales por formalidad y por respeto a uno mismo y al país que es Bolivia”, dijo Centellas.

Conflictos de 2019

Respecto a los sucesos de Senkata y Sacaba de 2019, Centellas sostuvo que todos queremos conocer quiénes son los responsables de las lamentables muertes, por lo cual llamó a hacer una investigación lo más antes posible.

Sin embargo, señaló que también existieron en el país muchas más muertes, además de las registradas en Senkata y Sacaba, las cuales también deben ser investigadas para conocer a los responsables.