Imcruz sortea un vehículo entre todas las personas que compren otro; hay seis modelos para elegir

A partir del 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, todos los clientes que adquieran un vehículo cero kilómetros, incluyendo las compras en Expocruz, ingresarán a un sorteo para ganarse otro cero kilómetros de entre seis modelos que podrá elegir el ganador.

“Participa del 2 x 1 de Imcruz Center” es el nombre de esta campaña y el propósito, según Esteban Soruco, Gerente Automotriz de Imcruz, es recompensar a todas las personas que elijen un vehículo de cualquiera de las marcas que representa Imcruz en Bolivia para acompañar y mejorar la vida en movimiento de las personas y puedan llegar a donde quieran.

“Todas las personas que adquieran un vehículo facturado de cualquiera de nuestras marcas automotrices entre septiembre y octubre, participarán automáticamente del sorteo de otro vehículo cero kilómetros donde, el ganador por primera vez además de ser el feliz afortunado podrá elegir una de las seis opciones que tenemos para esta campaña”, expresó el directivo.

¿Cuáles son los modelos para elegir? Soruco menciona que los clientes podrán elegir entre la potencia del Suzuki New Jimny GL AT, la elegancia del Mazda CX5 2.0 Core 2WD, la comodidad del Renault New Captur Intens Plus CVT 4 x2, la tecnología del Chevrolet New Tracker 1.2 LTZ MT, la versatilidad de la nueva Changan UNI T Luxury AT 4x 2 y, por supuesto, el agradable diseño de la JAC JS8 Luxury 1.5 MT.

“Estos modelos han sido cuidadosamente seleccionados, no solo porque representan las joyas de cada marca sino porque, además, queríamos realmente tener modelos atractivos y que se puedan acomodar a las necesidades de cualquier persona. Una persona que compra un citycar, por ejemplo, puede llevarse otro de gama media cuyo precio puede ser incluso mucho mayor. Realmente una oportunidad única”, comenta el ejecutivo.

Los clientes podrán encontrar todos los términos y condiciones de esta campaña

Imcruz lleva 38 años de vida institucional en Bolivia. Es una empresa que lidera el sector automotriz y cuenta con la red de servicio técnico más grande del país, incluyendo un amplio stock de repuestos y todo el estándar internacional que demanda cada marca.

Si quiere conocer más de los vehículos que tiene Imcruz Center en exhibición

Acerca de IMCRUZ

Inició sus actividades en 1984 con la importación y comercialización de vehículos Suzuki. En pocos años, logró expandir sus operaciones en todo el país con la apertura de sucursales y a través de concesionarios. Hoy, Imcruz es la representante en Bolivia de Suzuki, Mazda, Renault, Chevrolet, Changan y Jac, marcas líderes mundiales en la fabricación de vehículos. Además, somos distribuidores de lubricantes de la marca Shell, de equipos industriales de las marcas Still y Komatsu; camiones de la marca Jac e Iveco. Nuestros clientes pueden contar con el servicio de alquiler de equipos industriales y unidades a través del servicio de rental. Asimismo, ofrece a todos los propietarios de vehículos de cualquier marca la posibilidad de vender su vehículo usado con condiciones insuperables a través de Autopia. Cuenta con la red de servicio técnico más grande del país y con especialistas capacitados en fábrica, incluyendo un amplio stock de repuestos de cada una de las marcas que representa. IMCRUZ respalda y garantiza cada producto que comercializa.