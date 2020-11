IMPACTANTE: Gigante cocodrilo emergió tras paso del huracán ETA

Cargando...

El paso del huracán ETA por los Estados Unidos, no solo ha causado destrucción a su paso, sino tambien, sacudión algunos "ambientes" de animales, que salieron de su zona de confort. Algo así ocurrió en un de golf de Florida, donde un inmenso cocodrilo, que a simple vista pareciera medir cerca de 15 metros de largo, salio de una de las lagunas.

El gigante reptil pasa de un lago a otro, caminando apacible por entre los hoyos de golf del Valencia Golf and Country Club, ubicado en Naples, en la Florida, sin percatarse ni asustarse por la presencia de las personas que le tomas las fotos.

La foto la tomó Jeff Jones y se publicó originalmente en @WINKNews en Twitter:

HUGE FLORIDA GATOR! 🐊👀 Yep, this monster is real. Caught on camera during Hurricane #Eta in Naples. Credit: Jeff Jones @WINKNews pic.twitter.com/LGn0Hb19Rd

Cargando...

Por el tamaño del inmenso cocodrilo parece ser un macho además de bastante edad. Sorprende el largo de su cola y el tamaño de sus piernas y cabeza. Algunos usuarios comentaron que la presencia de cocodrilos en cuerpos de agua de la Florida es bastante común, también en calles y barrios, pero que ejemplares de tal tamaño son pocos comunes.