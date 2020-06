Industria de la lucha libre envuelta en escándalo de abuso sexual

EE.UU.

La industria de la lucha libre se ha vito envuelta en un escándalo masivo de abuso sexual en las últimas horas. Este incidente ha provocado despidos e investigaciones en la WWE y otras grandes empresas, así como pesquisas policiales. Un infinidad de mujeres han denunciado públicamente en las redes sociales casos de asalto y agresión sexual por parte de varios luchadores conocidos y famosos e incluso, directivos, a través de la campaña #SpeakingOut.

Inicialmente, las acusaciones fueron presentadas contra varios luchadores de la NX, como Jordan Devlin, Wolfgang y Joe Coffey.

Sin embargo, la lista de acusados creció durante la última jornada, y, actualmente, incluye también los nombres de deportistas de EE.UU. y de otros países, entre ellos Joey Ryan y Dave Crist, ambos de Impact Wrestling, y la joven estrella de la WWE, Matt Riddle. Las empresas promotoras de lucha libre no tardaron en reaccionar al escándalo.

En el caso de Matt Riddle, las acusaciones provienen de la también luchadora Candy Cartwright, quien lo acusa de haberla forzado a practicarle sexo oral en el 2018.

El propio luchador negó las acusaciones. "Son completamente falsas. Es otro intento de acosar y humillar al señor y la señora Riddle y tratar de empañar su reputación", dice el comunicado emitido por los abogados del deportista, en el que también se destaca que las acusaciones provienen de una persona que ha seguido acosando a la familia del luchador durante dos años.

Por su parte, la WWE advirtió en un comunicado que cualquier acusación de esta naturaleza es tomada muy en serio por la compañía, por lo que ya se encuentran investigando el asunto.

Otra estrella británica de la NXT UK, El Ligero Simon Musk, también respondió a las denuncias en la Red y se disculpó por enviar mensajes no deseados a varias mujeres, y negó categóricamente las acusaciones presentadas por la luchadora Violet O’Hara, quien ha asegurado que este la asaltó de manera indecente hace varios años.

Jordan Devlin, excampeón mundial de lucha libre en la categoría de los pesos cruceros de la NXT, ha sido acusado de abusar físicamente de una mujer identificada como Hanna Francesca. Por su parte, Devlin desmintió estas acusaciones por medio de su cuenta de Twitter, asegurando que se trata de un caso de una agenda personal maliciosa.

Además, la WWE en un breve mensaje informó que despidió al luchador británico Jack Gallagher, conocido como 'The Gentleman', quien también fue denunciado por acoso sexual. La empresa no precisó los detalles de la rescisión del contrato. En general, la WWE no tolera en absoluto los asuntos que implican la violencia, el maltrato infantil y la agresión sexual, aseguró la empresa respecto al escándalo. Al ser arrestado por tales actos, cualquier empleado de la WWE será suspendido inmediatamente.