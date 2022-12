Intendencia rescató 19 cachorros de la venta de animales

Cochabamba, Bolivia

Durante el fin de semana la intendencia municipal rescató a 19 cachorros en el sector de venta de animales en el populoso mercado "La Pampa", se trata de gatos y perros que estaban en condiciones lamentables, fueron remitidos hasta la unidad de Zoonosis, para su seguimiento epidemiológico.

"Se rescataron 19 perros y 5 gatos, que estaban en condiciones lamentables. La gente no entiende que no debe ir a comprar a ese lugar, y nosotros no permitiremos que se realiza la venta ilegal de mascotas en el lugar", aseveró el Intendente Municipal, Enrique Navia.