Intentaron robarle el bolso y la arrastraron varios metros cuando se resistió (VIDEO)

Cochabamba, Bolivia

Dos motoladrones asaltaron a una mujer este lunes, a las 9:20 de la mañana, en plena zona norte de la ciudad de Cochabamba.

El hecho sucedió en la Av. América y calle Miguel Aguirre cuando uno de los antisociales identificó a la víctima, una joven brasileña, que estaba cruzando la calle, le quitó la cartera y comenzó a forcejear con ella. Mientras el otro, esperaba unos pasos más adelante con la moto.

La mujer de 23 años cayó al piso y fue arrastrada por varios metros. Finalmente, una persona se acercó y los ladrones huyeron del lugar.

La víctima estaba dirigiéndose al gimnasio, ubicado cerca de donde se encuentra también su vivienda, y por eso llevaba ropa deportiva. Ella quedó con heridas en las piernas y el brazo.

"Estaba atravesando la calle, cerca del gimnasio, y sentí que me jalaron con mucha fuerza. No estaba armado ni nada, por eso aseguré mi cartera y me arrastró", contó la víctima.