Internan al "Tata" Quispe en clínica privada por sospecha de coronavirus

Rafael Quispe, director General de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, se internó anoche en una clínica privada con síntomas de coronavirus.

“No puedo aguantar el dolor, tengo dolores insoportables por eso me interne aquí, ya que en la Caja Petrolera de Salud no me quieren atender”, aseveró en una entrevista con un medio de comunicación radial.