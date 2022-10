Intervienen alcaldía de Quillacollo por denuncia de irregularidades en la remodelación de la plaza Bolívar

Quillacollo, Cochabamba, Bolivia

En horas de la mañana de este lunes, la Policía y la Fiscalía intervinieron la alcaldía de Quillacollo tras la denuncia de cuatro concejales contra el burgomaestre Héctor Cartagena, por el presunto delito de incumplimiento de deberes en la remodelación de la plaza Bolívar, que tuvo una inversión de más de 3 millones de bolivianos y fue entregada en agosto.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ingresó a oficinas municipales luego de que el Ministerio Público admitiera la denuncia sobre hechos irregularidades en la remodelación de la Plaza Bolívar. Desde la Alcaldía, negaron las acusaciones y aseguran que se trabajó de manera correcta en la obra.

El funcionario aseguró que se tiene todas las carpetas de los procesos de contratación y fueron entregadas a la policía para que haga la verificación correspondiente de toda la documentación.

"Se utiliza instituciones que administran la justicia, están amedrentando a los funcionarios haciendo acusaciones que no son verídicas. Los concejales que denuncian podrían acudir y utilizar ese instrumento que les faculta la ley, que es la fiscalización, nos podrían haber pedido informes financieros legales, podemos hacer llegar toda la documentación y la información referente a la Plaza Bolívar y después sacar sus conclusiones.

Además, aseguran que tomarán acciones legales por estas denuncias falsas.

A su vez, el alcalde Héctor Cartagena, a quien se le acusa por incumplimiento de deberes, solicitó una auditoría para despejar todas las dudas.

El asesor legal indicó que el Concejo Municipal tenía conocimiento y autorizó, a través de leyes municipales, la realización del proyecto.

Los concejales que hicieron la denuncia indicaron que los más de 3 millones de bolivianos invertidos en la remodelación de la Plaza Bolívar están siendo fiscalizados.

Asimismo, dijeron que mientras aguardaban en exteriores de la Alcaldía "para no interferir en el trabajo que realizaba la Policía Nacional", fueron "amedrentados y violentados" por realizar las denuncias por parte de funcionarias públicas "enviadas por el alcalde" y que tienen los videos. En ese sentido, harán una nueva denuncia ante el Ministerio Público.

"Esta mañana, pudimos ver que hay interferencia de asesoría legal del Ejecutivo, no han dejado ingresar a la Policía, pero a requerimientos fiscales, ellos han ingresado para realizar el trabajo correspondiente. Han indicado también (que es) persecución política, pero no porque no es solo una bancada que ha denunciado, son dos, en el rol de fiscalización que corresponde marcado por la Constitución Política del Estado y las leyes para hacerlas cumplir dentro del municipio", detalló la concejal.