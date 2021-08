Jennifer Aniston se alejó de los amigos que no se han vacunado

Cargando...

La franqueza de Jennifer Aniston siempre ha sido la más destacada entre los artistas de Hollywood, además de su determinación sobre sus posturas ante diversas situaciones profesionales y personales, y precisamente en estos tiempos se ha visto envuelta en la polémica d en la difícil decisión que significa dejar de ver a amigos que no están vacunados contra el Covid-19, que no escuchan razones y que son reacios a escuchar y entender.

Todo empezó cuando la ex de Brad Pitt, dijo en una entrevista que todavía había un gran grupo de personas que son antivacunas o simplemente no escuchan los hechos, y que con esas personas ella no iba a estar.

Jennifer aseguró que había perdido ya, a algunas personas de su rutina semanal que no revelaron si habían sido vacunadas. Las declaraciones de la actriz de inmediato causaron revuelo y algunos seguidores en Instagram le contestaron, que por qué se preocupaba si ella ya estaba vacunada, a lo que Jennifer no tardó en contestar.

"Porque si tienes la variante, aún puedes contagiarme. Puede que me enferme un poco, pero no iré a un hospital ni moriré. Pero puedo contagiar a otra persona que no tenga la vacuna y cuya salud está comprometida (o tiene una condición previa existente) y, por lo tanto, pondría sus vidas en riesgo. Eso es por lo que me preocupo. Tenemos que preocuparnos por algo más que nosotros mismos aquí".

Aniston entiende que las máscaras son inconvenientes e incómodas, pero piensa que peor es que las empresas cierren, se pierdan puestos de trabajo, que los trabajadores de la salud se agoten o la gente muera. Y expresa además que este virus se ha cobrado tantas vidas, todo porque la gente no esta haciendo lo suficiente para impedirlo.

“Realmente creo en la bondad básica de las personas, así que sé que todos podemos hacer esto. Pero aún, hay muchas personas en nuestro país que se niegan a tomar las medidas necesarias para aplanar la curva y mantener a los demás a salvo. La gente parece preocupada de que ‘se les quiten sus derechos’ al pedirles que usen una máscara. Esta recomendación simple y eficaz se está politizando a expensas de la vida de las personas. Y realmente no debería ser un debate”, enfatizó.

Aniston sigue firme en su pensamiento y volvió a recalcar que no volverá a juntarse o reunirse con sus amigos mientras no estén todos vacunados.