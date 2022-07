Jhonny Fernández afirma que la Alcaldía cruceña acatará el paro departamental por el Censo

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El alcalde del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, afirmó este domingo que la comuna cruceña y el Concejo Municipal acatarán el paro departamental previsto para este lunes 25 de julio, en protesta por la postergación del Censo y Vivienda.

"Esperemos que este campanazo que se está dando pues llame la atención del Gobierno central para ver escenarios de diálogos, pero diálogo sincero donde hablemos con la verdad, un diálogo que se busque el beneficio para todos", dijo Fernández en conferencia de prensa.

Además, señaló que la medida de protesta para este lunes 25 de julio busca que se haga una justicia para con los habitantes de Santa Cruz ante el incremento de ciudadanos en el departamento.

"Tenemos tanta necesidad y tantos reclamos, hay nuevos barrios, pero no se tienen los recursos suficientes porque no se transfieren los recursos por no tener el censo, eso es fundamental", aseguró el alcalde.

Acompañado por el presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer y el concejal Maykol Negrete, el edil cruceño dijo que durante el paro las reparticiones de la Alcaldía cruceña que trabajarán serán las unidades de emergencia, Salud, Seguridad Ciudadana, Alumbrado Público, Emacruz y la Unidad de Cementerios.

Sobre la reunión que se tiene prevista este miércoles entre las principales autoridades municipales del país con el presidente Luis Arce, el alcalde cruceño dijo que él siempre ha planteado que los escenarios de diálogo son siempre importantes para poder construir soluciones.

"Esta reunión del miércoles va a ser oportuna para que los alcaldes de las 10 capitales demos a conocer todo lo que es el sentir y las necesidades que tenemos. No para pedir, sino para que se haga justicia en lo que nos corresponde según nuestros derechos", resaltó.