Jhonny Fernández: “No soy un vendido, no obedezco a grupos de poder, yo soy de pueblo”

Santa Cruz, Bolivia

El alcalde, Jhonny Fernández, rechazó ser un ‘vendido’ o que obedezca a logias o grupos de poder, pide dejar de hacer política con el tema Censo y trabajar por Santa Cruz.

“Algunos cuantos que tienen plata critican, los que tienen plata se defienden solos, yo no obedezco a logias, no soy un vendido, no estoy de alcalde aquí porque obedezco a grupos de poder, no señores, yo soy de pueblo, señaló el burgomaestre cruceño.

Cuando fui a ese Comité Interinstitucional por el Censo, “lo hice de buena fe, cuando llegué me insultaron de un lado y del otro, me decían vendido, traidor, de todo y no me dejaron ni hablar, ustedes creen que me faltan el respeto a mí, les faltan el respeto a ustedes, por eso me levante, a mí no me va doblegar nadie, no voy a retroceder”, indicó Fernández.

“Quiero decirles, que hagan política ellos, yo voy a hacer obras eso es lo más importante, porque solamente al que construye, al que hace, lo critican, pero al que no hace nada pareciera que tiene la razón, esas cosas no funcionan así, concluyó el alcalde cruceño.

Fernández participó en la sesión por los 62 años de Aniversario de la ciudadela de la Pampa de la Isla, donde prometió canales de drenaje, pavimento y generación de empleos.

