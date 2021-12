Jhonny Fernández sobre los ítems fantasmas: "Yo no me puedo callar porque voy a ser cómplice"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

" Era hora de mostrar al pueblo cómo están las cosas", señaló el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, cuando explicó los motivos que lo llevaron a sacar a la luz pública, los presuntos hechos de corrupción dentro del Gobierno Municipal en mayo de esta gestión, presentando una denuncia a la Fiscalía en la que adjuntó una lista de 1.200 personas que habrían cobrado salarios sin cumplir funciones a cabalidad.

"Hay una gran preocupación y una molestia del pueblo, con mucha razón, pero era hora de mostrar cómo están las cosas porque si entro como alcalde y veo que hay algo irregular, yo no me puedo callar porque voy a ser cómplice. Por eso lo hice a través de la vía legal, que es el Ministerio Público, porque si esto seguía así, mañana aparecía una denuncia o una auditoría y me iban a poner a mí adentro en el baile", sostuvo Fernández en un medio.

La autoridad mencionó que incluso se presentaron irregularidades en el ocaso del mandato de Angélica Sosa que asumió como alcaldesa interina del municipio en medio de la pandemia en 2020.

"Yo he pasado todo el listado de las personas, todas las irregularidades que se detectó a nivel interno del Gobierno municipal cuando yo entré de alcalde", dijo y señaló que hay (ítems fantasmas) de varios años y también del último trimestre, antes de que Angélica Sosa deje su cargo de alcaldesa.



Fernández lamentó que no se diera continuidad al caso cuando presentó la primera denuncia , en la que presentaba supuestas pruebas de ítems y contratos con irregularidades. El caso fue cerrado en julio de este año, pero fue reabierto por la Fiscalía en los últimos días.

"Cuando yo era concejal y la señora Sosa era alcaldesa, yo hacía peticiones de informe, denuncié muchos casos de hechos irregulares en la Fiscalía y en la Contraloría. Lamentablemente, nunca obtuve respuesta. Llegué a ser alcalde, me posesionan el 5 de mayo y al 26 de mayo yo ya estaba preparando una lista de personas. ¿Por qué se le pagaba sueldo a esa gente si fueron contratadas con muchas irregularidades? Estamos hablando de más de 1.200 que tenían observaciones", detalló Fernández.

"Todo eso mandé a la Fiscalía y le dije al fiscal que investigue, que no puede ser que esto haya ocurrido. No nos convocaron, no nos dijeron nada, ni siquiera que complementáramos información, y en julio resulta que sacan el fallo diciendo que se archiva el caso, que no hay que investigar y se rechaza la denuncia del alcalde Jhonny Fernández. De ahí viene este otro caso de la señora Valeria (Rodríguez)", agregó.

Finalmente un problema familiar entre Valeria Rodríguez y su exesposo, Antonio Parada destapó el daño económico millonario en la Alcaldía de Santa Cruz, donde se da a conocer la creación de al menos 800 ítems fantasmas en el municipio.