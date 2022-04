Jim Carrey anunció su retiro de la actuación : “He hecho lo suficiente”

Cargando...

Mundo

El veterano actor de 60 años Jim Carrey, reconocido por sus papeles cómicos, anuncio que se retira de la actuación a favor de ‘la vida tranquila’.

El actor aparecerá en Sonic The Hedgehog 2 este año, que puede ser su última aparición en la pantalla. La declaración de Jim se produjo horas después de que la estrella de acción Bruce Willis anunciara que dejaría de actuar después de que le diagnosticaran afasia.

Jim Carrey saltó a la fama con un papel recurrente en la serie de televisión de comedia In Living Color a principios de la década de 1990. Luego protagonizó algunas películas de comedia icónicas como The Mask, Dumb And Dumber, Liar Liar, Bruce Almighty y A Christmas Carol. Fue visto por última vez en la pantalla como Dr. Robotnik en la película Sonic the Hedgehog del 2020.