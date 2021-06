Joven al que le extirparon parte del cerebro dice que, ya no siente miedo de nada

Cargando...

Jody Smith, de 32 años, tuvo una cirugía que le cambió la vida. A sus 28 años le extirparon parte del cerebro. Para ser exactos los cirujanos le extrajeron la mitad del lóbulo temporal derecho, la amígdala y el hipocampo derechos. Ahora el joven dice que ya no siente miedo.

Así lo contó Jody Smith, residente en Nueva York (EE. UU.), a Vice. El hombre aseguró que desde los 26 años fue diagnosticado con epilepsia, razón por la que fue intervenido dos años más tarde con el fin de mejorar sus episodios de convulsiones.

“La cirugía era la única forma de evitar la posibilidad de que las convulsiones empeoraran, dañaran mi cerebro y potencialmente me mataran”, relató.

Luego de la intervención, dejó de sentir miedo.

“Cuando digo que ya no siento 'miedo', uso esa palabra para describir un sentimiento muy específico… La gente tiende a describir diferentes cosas con este término, por ejemplo, dicen 'le tengo miedo a las chicas' o 'le tengo miedo al fracaso'. Pero yo me refiero al tipo de miedo que uno siente ante la muerte o una herida muy grave. Ese es el miedo que se me quitó”, aseguró a Vice.

A qué se debe?

Según Jody Smith, luego de la cirugía “los mecanismos que se activan para evitar el peligro han sido reemplazados por una versión más lógica de los mismos”.

Esto se debe a que la amígdala derecha, que le fue extirpada, es la que se encarga del mecanismo de respuesta frente las amenazas y generar esa sensación que comúnmente se asocia con miedo.

Según su testimonio, ya no le tiene miedo a nada, al menos a nivel fisiológico, y se ha vuelto más intrépido.

La doctora Sanne van Rooij, investigadora en psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de Emory en Estados Unidos, que por años ha estado estudiando la extirpación de la amígdala, se refirió al caso de Smith en Vice y aseguró que “esto concuerda perfectamente con nuestra experiencia con pacientes epilépticos y estos procedimientos quirúrgicos”.

De acuerdo con la investigadora, "una amígdala que funciona adecuadamente sirve para procesar el miedo e integrar correctamente la información contextual procesada por el hipocampo, y es crucial para orientar nuestros comportamientos”, razón por la que una persona sana no se vería beneficiada al dejar de sentir este estímulo.

Sin embargo, aclaró que si siempre está activa y no regula el miedo de forma adecuada, su extirpación ayuda a que el sistema deje de estar en alerta constante, que es el caso de este joven.