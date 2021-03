Joven con discapacidad conocido como “Mickey” fue agredido

Armando Rodríguez, es un joven con discapacidad que se gana la vida disfrazado como “Mickey” en la plaza 14 de Septiembre, este martes su única fuente de ingreso económico fue dañado, durante las protestas y agresiones verbales entre plataformas y “autoconvocados” afines al MAS.

“Me han empujado, me han agredido. Me dieron una patada y un puñete en el estómago (…), me dijeron que la plaza no es Disneylandia. Pero no entienden que con este traje yo me gano la vida”, contó molesto.