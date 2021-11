Joven de 28 años se suicida en El Alto; su familia duda del hecho pide investigar a su pareja

Un efectivo policial a cargo del caso, informó este sábado, que se hizo el levantamiento legal de un cadáver, en la zona Mercedario de la ciudad de El Alto. Sin embargo, sus familiares dudan de que se trate de un suicidio y piden investigar a su pareja y el entorno, donde vivía.

Según la autoridad policial, el cuerpo fue trasladado a la morgue, para realizar la autopsia médico legal, con el fin de esclarecer el hecho. El Ministerio Público actuará por oficio en el caso y realizará las pesquisas pertinentes.

Familiares del fallecido lamentaron el hecho, pidieron a las autoridades investigar a la pareja y a la familia política, debido a que dudan del supuesto suicido.

“A las cinco y media de la mañana me llama su concubina, diciéndome don Walter un ratito puedes venir, que pasó le dije, el Cristian se ha colgado me respondió. Llegué y mi hijo había estado colgado, no creemos, porque me lo han agredido sus suegros, tenemos la certificación médica, su suegro me lo ha pegado, el doctor forense le dio 10 días de impedimento”, señaló el padre de la víctima.